Трамп рассказал о планах провести наземные операции против наркокартелей

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона провести наземные операции в Латинской Америке. Они связаны с устранением наркокартелей. Об этом хозяин Белого дома сообщил в ходе беседы с журналистами.
Дональд Трамп подчеркнул, что наземная операция планируется в Венесуэле. Он обвинил власти страны в наводнении Соединенных Штатов мигрантами и запрещенными веществами.
«Я думаю, мы просто будем убивать тех, кто ввозит наркотики в нашу страну», — заключил Дональд Трамп.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил Вашингтон, что страна готова защищаться в случае решительных действий США. Государство уже разместило на стратегических позициях пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Тысячи специалистов уже готовы занять позиции, отметил Николас Мадуро.