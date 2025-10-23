Ричмонд
Трамп рассказал о планах провести наземные операции против наркокартелей

Трамп сообщил, что США скоро проведут наземную операцию против наркокартелей в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона провести наземные операции в Латинской Америке. Они связаны с устранением наркокартелей. Об этом хозяин Белого дома сообщил в ходе беседы с журналистами.

Дональд Трамп подчеркнул, что наземная операция планируется в Венесуэле. Он обвинил власти страны в наводнении Соединенных Штатов мигрантами и запрещенными веществами.

«Я думаю, мы просто будем убивать тех, кто ввозит наркотики в нашу страну», — заключил Дональд Трамп.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил Вашингтон, что страна готова защищаться в случае решительных действий США. Государство уже разместило на стратегических позициях пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Тысячи специалистов уже готовы занять позиции, отметил Николас Мадуро.

