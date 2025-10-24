Ричмонд
Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы

Свет появляется и в других частях города. Восстановительные работы продолжаются.

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в Минэнерго.

Свет пропал в Дзержинске, Дзержинском районе и части Столбцовского Энергетики восстанавливают электроснабжение почти в 200 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов.

Свет появляется и в других частях города. Восстановительные работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, сегодня в Дзержинске и Дзержинском районе, в агрогородках Рубежевичи и Деревное Столбцовского района зафиксированы отключения электроэнергии. Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало аварийное отключение на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и отключение 7 ПС 35 кВ. -0-