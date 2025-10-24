Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы

Как сообщалось ранее, сегодня в Дзержинске и Дзержинском районе, в агрогородках Рубежевичи и Деревное Столбцовского района зафиксированы отключения электроэнергии. Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало аварийное отключение на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и отключение 7 ПС 35 кВ. -0-