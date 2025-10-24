23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в Минэнерго.
Свет пропал в Дзержинске, Дзержинском районе и части Столбцовского Энергетики восстанавливают электроснабжение почти в 200 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов.
Свет появляется и в других частях города. Восстановительные работы продолжаются.
Как сообщалось ранее, сегодня в Дзержинске и Дзержинском районе, в агрогородках Рубежевичи и Деревное Столбцовского района зафиксированы отключения электроэнергии. Причиной отсутствия напряжения у потребителей стало аварийное отключение на подстанции 110 кВ «Дзержинск» и отключение 7 ПС 35 кВ. -0-