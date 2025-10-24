Что можно и нельзя делать в Филиппов день 24 октября на Филиппову канитель

Православная церковь 24 октября вспоминает святого Филиппа. В народе принято праздновать Филиппов день. Вместе с тем существует еще одно название — Филиппова канитель. Согласно приметам, с указанной даты на дорогах начинается слякоть и становится сложно проехать.
Что нельзя делать 24 октября.
Запрещено есть сладости. Считается, что это может грозить обманом. Не рекомендуется 24 октября пересчитывать сбережения, так как это могут возникнуть убытки. Дела, отложенные на потом, могут обернуться финансовыми проблемами.
Что можно делать 24 октября.
По традиции, в данный день было принято заниматься рукоделием. Кроме того, женщины делали веники, которыми подметали от порога дома к воротам. Считалось, что подобное может отвлечь воров.
Согласно приметам, появившийся иней предупреждает о снегопадах в скором времени. Выпавший на мокрую землю снег указывает на то, что весна окажется ранней.
