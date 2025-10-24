Члены семьи кандидата в губернаторы Иллинойса погибли в авиакатастрофе

12 октября во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета. Он рухнул на пальму, когда на земле находилось много людей. Пилот и еще четверо человек были доставлены в больницу с различными травмами.