Члены семьи кандидата в губернаторы Иллинойса погибли в авиакатастрофе

Четыре члена семьи республиканского кандидата на пост губернатора штата Иллинойс Даррена Бейли погибли в результате крушения вертолета в Монтане. Трагедия произошла в среду, 22 октября.

Четыре члена семьи республиканского кандидата на пост губернатора штата Иллинойс Даррена Бейли погибли в результате крушения вертолета в Монтане. Трагедия произошла в среду, 22 октября.

В заявлении предвыборного штаба Бейли говорится, что Даррен и Синди Бейли «разбиты горем из-за этой невообразимой потери» и находят утешение в своей вере, семье и молитвах. Среди погибших — сын, невестка и двое внуков политика.

Подробности крушения вертолета и причины катастрофы на данный момент не раскрываются, передает U.S. News.

23 октября стало известно, что 11-летний Оливер Холланд из Калифорнии попал под рухнувший вертолет. Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами, среди которых кровоизлияние в мозг и коллапс легкого.

12 октября во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, произошло крушение вертолета. Он рухнул на пальму, когда на земле находилось много людей. Пилот и еще четверо человек были доставлены в больницу с различными травмами.

Ранее самолет Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон, чуть не столкнулся с пассажирским бортом авиакомпании Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком.

