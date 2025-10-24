Ричмонд
Народный календарь. Почему 27 октября нельзя много смеяться

На Параскеву обычно начинали обрабатывать лен. Прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, но можно было шить.

В этот день нельзя работать и начинать большие дела, потому что они все равно не получатся. Также нельзя много смеяться, чтобы в старости не плакать.

Приметы погоды.

Яркие звезды — к хорошему урожаю.

Если на рябине много ягод, следующее лето будет холодным и дождливым.

Если 27 октября выпал снег, май будет ненастным.

Дождь в этот день предвещает большой урожай пшеницы.

Именины отмечают: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.