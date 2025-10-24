Народный календарь. Почему 27 октября нельзя много смеяться

27 октября православные верующие чтут память святой Параскевы Сербской. Ее мощи прославились многочисленными чудесами, которые творились рядом с ними. На Руси Параскеве дали прозвище — Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти.
На Параскеву обычно начинали обрабатывать лен. Прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, но можно было шить.
В этот день нельзя работать и начинать большие дела, потому что они все равно не получатся. Также нельзя много смеяться, чтобы в старости не плакать.
Приметы погоды.
Яркие звезды — к хорошему урожаю.
Если на рябине много ягод, следующее лето будет холодным и дождливым.
Если 27 октября выпал снег, май будет ненастным.
Дождь в этот день предвещает большой урожай пшеницы.
Именины отмечают: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.