Международный день шампанского и День бильярда: какие праздники отмечают в России и в мире 24 октября

Данный праздник отмечают, чтобы почтить традиционный французский напиток, который стал известен во всем мире благодаря своему уникальному вкусу. День шампанского ввели в 2010 году и отмечают в четвертую пятницу октября. В этот день люди по всему миру собираются вместе, чтобы отметить праздник любимым напитком, насладиться его изысканным вкусом и узнать больше о его происхождении, способах производства и разных видах.