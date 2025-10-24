Трамп пообещал убивать тех, кто поставляет наркотики в США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты».
«Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Трамп отметил, что для борьбы с наркотиками власти США не станут просить Конгресс утвердить «объявление войны» с наркокартелями.
Кроме того, он заявил, что информация о якобы отправленных к венесуэльской границе бомбардировщиках B-1 не соответствует действительности. При этом президент США напомнил, что американская сторона недовольна действиями Венесуэлы.
Трамп вновь заявил, что Каракас отправляет на американскую территорию «наркотики и незаконных мигрантов».
Вечером в четверг СМИ сообщили, что у берегов Венесуэлы зафиксирована повышенная активность военной авиации США. В частности, говорилось о стратегических бомбардировщиках.
Ранее Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.