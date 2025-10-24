Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал убивать тех, кто поставляет наркотики в США

При этом Трамп опроверг сообщения об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты».

«Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Трамп отметил, что для борьбы с наркотиками власти США не станут просить Конгресс утвердить «объявление войны» с наркокартелями.

Кроме того, он заявил, что информация о якобы отправленных к венесуэльской границе бомбардировщиках B-1 не соответствует действительности. При этом президент США напомнил, что американская сторона недовольна действиями Венесуэлы.

Трамп вновь заявил, что Каракас отправляет на американскую территорию «наркотики и незаконных мигрантов».

Вечером в четверг СМИ сообщили, что у берегов Венесуэлы зафиксирована повышенная активность военной авиации США. В частности, говорилось о стратегических бомбардировщиках.

Ранее Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше