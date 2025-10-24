Расследование дела о взрыве в Копейске передали Москве

Уголовное дело по факту трагедии на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
