Расследование дела о взрыве в Копейске передали Москве

Уголовное дело по факту трагедии на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

