Сенаторы Совета Федерации готовят Дни Югры для решения ключевых проблем ХМАО. Фото

В ХМАО сенаторы Совета Федерации Андрей Шевченко и Владимир Городецкий провели рабочую встречу, где обсудили подготовку к Дням Югры в верхней палате парламента. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в telegram-канале.