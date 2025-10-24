Госдума рассмотрит закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

Проект закона распространяется исключительно на лиц, добровольно оформивших контракт о нахождении в резерве. Как ранее разъяснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, предлагаемые меры не связаны с мобилизацией и предполагают привлечение наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.