Госдума рассмотрит закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законодательную инициативу, регламентирующую привлечение граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных Сил, к участию в специальных сборах для защиты стратегически важных объектов.

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законодательную инициативу, регламентирующую привлечение граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных Сил, к участию в специальных сборах для защиты стратегически важных объектов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект закона распространяется исключительно на лиц, добровольно оформивших контракт о нахождении в резерве. Как ранее разъяснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, предлагаемые меры не связаны с мобилизацией и предполагают привлечение наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.

Законопроектом предусматривается возможность направления резервистов по указу президента России на специальные сборы для охраны критически важных объектов, включая инфраструктурные объекты энергетики и транспорта. Порядок организации сборов будет определяться правительством РФ.

В Генштабе акцентировали, что резервисты не являются военнослужащими и сохраняют статус гражданских лиц, совмещая пребывание в резере с основной профессиональной деятельностью. Участники сборов получат полный объем социальных гарантий, страховых выплат и медицинского обеспечения, аналогичный предусмотренному для военнослужащих.

В случае одобрения парламентом и подписания главой государства новые нормативы вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить международные входящие на стационарные телефоны.

