В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми, пострадали четверо

В Твери автомобиль «Опель» врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. В результате четверо пешеходов пострадали. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Тверской области.
«Предварительно, около дома 22 по ул. Оснабрюкской г. Твери 27-летний водитель автомобиля “Опель”, превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — сказано в релизе.
Сообщается, что среди пострадавших есть семилетний ребёнок. Все четверо госпитализированы.
