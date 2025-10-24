Ричмонд
В Твери автомобиль въехал в автобусную остановку с людьми, пострадали четверо

Среди пострадавших в аварии есть ребёнок.

Источник: Комсомольская правда

В Твери автомобиль «Опель» врезался в автобусную остановку, на которой находились люди. В результате четверо пешеходов пострадали. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«Предварительно, около дома 22 по ул. Оснабрюкской г. Твери 27-летний водитель автомобиля “Опель”, превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — сказано в релизе.

Сообщается, что среди пострадавших есть семилетний ребёнок. Все четверо госпитализированы.

Подробности происшествия читайте здесь на KP.RU.

