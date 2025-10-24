Ричмонд
Трамп пригрозил «убивать» наркодилеров, ввозящих наркотики в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, будут «убиты».

Президент США Дональд Трамп заявил, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, будут «убиты».

— Мы просто будем убивать тех, кто привозит наркотики в нашу страну. Понятно? Мы будем их убивать, — сообщил он журналистам в Белом доме.

Трамп также отметил, что для борьбы с наркотиками правительство США не будет запрашивать у Конгресса утверждение «объявления войны» с наркокартелями.

Кроме того, президент США опроверг информацию об отправке бомбардировщиков B-1 к границе Венесуэлы, но при этом вновь выразил недовольство действиями Каракаса. Трамп также обвинил Венесуэлу в отправке на американскую территорию «наркотиков и незаконных мигрантов», передает Aif.ru.

Трамп в субботу, 18 октября, заявил о ликвидации большой подводной лодки, на борту которой находились наркотики, следовавшей в сторону Штатов. Он добавил, что в результате операции погибли двое из четырех наркотеррористов, которые присутствовали на судне.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон не исключает сценария, в котором могут применить силу против правительства Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ.

