Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские АЗС предложено проверить на качество топлива

Российские АЗС могут быть массово проверены на качество топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко официальное письмо с просьбой организовать внеплановые проверки АЗС по всей стране. Союз ссылается на многочисленные обращения автомобилистов и участников отрасли о продаже топлива, не соответствующего госстандартам.

Российские АЗС могут быть массово проверены на качество топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко официальное письмо с просьбой организовать внеплановые проверки АЗС по всей стране. Союз ссылается на многочисленные обращения автомобилистов и участников отрасли о продаже топлива, не соответствующего госстандартам.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше