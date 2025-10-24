Российские АЗС предложено проверить на качество топлива

Российские АЗС могут быть массово проверены на качество топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко официальное письмо с просьбой организовать внеплановые проверки АЗС по всей стране. Союз ссылается на многочисленные обращения автомобилистов и участников отрасли о продаже топлива, не соответствующего госстандартам.