Российские АЗС предложено проверить на качество топлива

Российские АЗС могут быть массово проверены на качество топлива. Национальный автомобильный союз (НАС) направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко официальное письмо с просьбой организовать внеплановые проверки АЗС по всей стране. Союз ссылается на многочисленные обращения автомобилистов и участников отрасли о продаже топлива, не соответствующего госстандартам.
Читать далее.
Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.Читать дальше