Трамп заявил, что США больше не будут терпеть производство и продажу наркотиков в Колумбии

Американский лидер Дональд Трамп вновь поднял тему распространения наркотиков. По его словам, запрещенные вещества особенно активно производят и продают в Колумбии. Президент США назвал страну «наркопритоном» и обвинил главу государства Густаво Петро в бандитизме. Так хозяин Белого дома охарактеризовал Колумбию в беседе с журналистами.
Дональд Трамп заверил, что в стране производят наркотики «в огромных масштабах». Президент США отметил, что больше не будет это терпеть.
«Они производят наркотики в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук», — прокомментировал хозяин Белого дома.
Американский лидер также заявил о намерении Вашингтона провести наземные операции в Латинской Америке. Они связаны с устранением наркокартелей. Он обвинил власти Венесуэлы в наводнении Соединенных Штатов мигрантами и запрещенными веществами.