Шойгу: в критические металлы в Сибири вложат более 700 млрд рублей

В Сибири начнется масштабное строительство кластера по переработке критически важных редких и редкоземельных металлов: на первом этапе туда инвестируют более 700 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест достигнет минимум 3,5 тысячи. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
