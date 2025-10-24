Шойгу: в критические металлы в Сибири вложат более 700 млрд рублей

В Сибири начнется масштабное строительство кластера по переработке критически важных редких и редкоземельных металлов: на первом этапе туда инвестируют более 700 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест достигнет минимум 3,5 тысячи. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
