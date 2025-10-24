Появились риски при досрочном погашении кредита. О чём предупреждают экономисты на фоне снижения ключевой ставки

— Если кредитов несколько, то первым делом нужно гасить кредит с наибольшей ставкой, потом — с процентом поменьше и так далее. Это не всегда бывает легко сделать психологически, особенно, если долгов с высоким процентом больше, чем с маленьким. Можно пойти по наименьшему пути сопротивления и в первую очередь избавляться от самых маленьких кредитов и затем переходить к более крупным. Это менее выгодно, но психологически для многих может быть более комфортным. Ещё одним вариантом может быть рефинансирование кредитов. То есть вы получаете один новый кредит, которым закрываются все старые займы, — отметил Иван Ефанов.