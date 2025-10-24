Ричмонд
Захарова поинтересовалась, сколько Вашингтон потратил на Зеленского

Американские федеральные служащие стоят в очередях за бесплатной едой.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне шатдауна в Соединённых Штатах задалась вопросом о сумме, потраченной американской стороной на поддержку Зеленского.

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на “коробки с питанием”?», — написала она в Telegram.

Захарова напомнила о сообщении СМИ о том, что американские федеральные служащие стоят в очередях за бесплатной едой.

В администрации США заявляли, что из-за шатдауна федерального правительства, который продолжается свыше 20 дней, полмиллиона федеральных служащих в эту пятницу не получат зарплату.

Ранее сообщалось, что шатдаун в Соединённых Штатах замедлил модернизацию ядерного арсенала страны. Кроме того, 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше