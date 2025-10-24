Захарова поинтересовалась, сколько Вашингтон потратил на Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне шатдауна в Соединённых Штатах задалась вопросом о сумме, потраченной американской стороной на поддержку Зеленского.
«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на “коробки с питанием”?», — написала она в Telegram.
Захарова напомнила о сообщении СМИ о том, что американские федеральные служащие стоят в очередях за бесплатной едой.
В администрации США заявляли, что из-за шатдауна федерального правительства, который продолжается свыше 20 дней, полмиллиона федеральных служащих в эту пятницу не получат зарплату.
Ранее сообщалось, что шатдаун в Соединённых Штатах замедлил модернизацию ядерного арсенала страны. Кроме того, 1400 служащих ядерной сферы отправлены в неоплачиваемый отпуск.