Электроснабжение Дзержинского и Столбцовского районов полностью восстановлено

Благодаря слаженным и точным действиям энергетиков, все населенные пункты Столбцовского и Дзержинского районов, а так же г. Дзержинск обеспечены электроэнергией.

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение Дзержинского и Столбцовского районов полностью восстановлено. Об этом сообщили БЕЛТА в Минэнерго.

Оперативно восстановлено электроснабжение Дзержинской районной больницы Энергетики восстанавливают электроснабжение почти в 200 населенных пунктах Дзержинского и Столбцовского районов Свет пропал в Дзержинске, Дзержинском районе и части Столбцовского.

На 0.18 24 октября, благодаря слаженным и точным действиям энергетиков, все населенные пункты Столбцовского и Дзержинского районов, а так же г. Дзержинск обеспечены электроэнергией.

Ранее сообщалось, что в 21.06 электроснабжение было нарушено в 197 населенных пунктах. Всего на восстановлении электроснабжения трудилось 13 бригад. Было задействовано 14 единиц техники. -0-