Маск решил освободить людей от работы: он рассказал о планах создать армию роботов

Американский бизнесмен Илон Маск планирует начать производство роботов из моделей Optimus. Он намерен освободить людей от работы. Для этого предприниматель может создать «армию человекоподобных роботов», цитирует миллиардера издание Wired.
Отмечается, что умные машины планируется разрабатывать на базе Tesla. Всего потребуется миллион моделей Optimus. Производство начнется уже в конце 2026 года, утверждает издание.
«Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на неё? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние», — задался вопросом Илон Маск.
Между тем в Казани состоялась встреча ИТ-сообщества Татарстана. Особым гостем мероприятия был отец американского предпринимателя Эррол Маск. Встречу организовали в открытом формате.