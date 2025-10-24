Расследование взрыва в Копейске передадут в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о взрыве на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области в центральный аппарат ведомства.
Как сообщили в СК России, инцидент, произошедший поздно вечером 22 октября, привел к гибели 12 человек и травмированию 19 человек, после чего в муниципальном образовании был введен режим ЧС.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование поручено опытным сотрудникам центрального аппарата СК — следователям, криминалистам и экспертам, которые установят все обстоятельства трагедии.
