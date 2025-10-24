Ричмонд
Трамп: Влияние новых санкций США против России станет ясно через полгода

Президент США Дональд Трамп заявил, что эффект от новых американских санкций против России станет понятен лишь через шесть месяцев.

— Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится, — сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя введение новых ограничительных мер.

Американский лидер также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику. Трамп отметил, что «рад за него», подразумевая, вероятно, иронию или скептицизм по отношению к этой оценке, передает РИА Новости.

Санкции США против России затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Минфин Америки призвал «союзников присоединиться» и «соблюдать данные санкции».

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в свою очередь анонсировал скорое ужесточение санкций США против РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США являются попыткой оказать давление на страну. Кроме того, глава государства назвал соответствующие санкции недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения.

