Трамп: Влияние новых санкций США против России станет ясно через полгода

Американский лидер также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут существенного влияния на российскую экономику. Трамп отметил, что «рад за него», подразумевая, вероятно, иронию или скептицизм по отношению к этой оценке, передает РИА Новости.