Госавтоинспекция Приморья призвала водителей сменить шины на зимние

Там отметили, что при температурах ниже семи градусов летние шины теряют сцепление с дорогой, что увеличивает тормозной путь и повышает риск ДТП на обледенелых или заснеженных участках.
Инспекция напомнила, что использование летних шин зимой запрещено, и рекомендовала водителям заранее устанавливать зимнюю резину, проверять давление и состояние протектора, а также корректировать стиль вождения, снижая скорость и увеличивая дистанцию. Своевременная подготовка автомобилей, по мнению ГИБДД, является важным условием обеспечения безопасности на дорогах края в холодный период.