Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция Приморья призвала водителей сменить шины на зимние

Госавтоинспекция Приморского края обратилась к водителям с призывом подготовить автомобили к холодному сезону и своевременно заменить летние шины на зимние. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Там отметили, что при температурах ниже семи градусов летние шины теряют сцепление с дорогой, что увеличивает тормозной путь и повышает риск ДТП на обледенелых или заснеженных участках.

Инспекция напомнила, что использование летних шин зимой запрещено, и рекомендовала водителям заранее устанавливать зимнюю резину, проверять давление и состояние протектора, а также корректировать стиль вождения, снижая скорость и увеличивая дистанцию. Своевременная подготовка автомобилей, по мнению ГИБДД, является важным условием обеспечения безопасности на дорогах края в холодный период.