Индия испытала новую технологию искусственного дождя для борьбы со смогом

По ее словам, если погода останется благоприятной, первый искусственный дождь в Дели может пройти 29 октября. Правительство намерено использовать эту технологию для очистки воздуха и улучшения экологической обстановки в столице, которая ежегодно осенью страдает от сильного загрязнения. Ухудшению качества воздуха способствует сжигание стерни в соседних штатах, а также безветренная погода, устанавливающаяся в городе.