Индия испытала новую технологию искусственного дождя для борьбы со смогом

В Нью-Дели успешно проведен эксперимент по созданию искусственного дождя с помощью технологии засева облаков специальными частицами. Об этом сообщила главный министр национального столичного округа Дели Рекха Гупта в соцсети X.
— Впервые в Дели завершена подготовка к созданию искусственного дождя путем засева облаков, что стало важной технологической вехой в борьбе столицы с загрязнением воздуха. В четверг эксперты успешно провели эксперимент в районе Бурари, — написала Гупта в социальной сети.
По ее словам, если погода останется благоприятной, первый искусственный дождь в Дели может пройти 29 октября. Правительство намерено использовать эту технологию для очистки воздуха и улучшения экологической обстановки в столице, которая ежегодно осенью страдает от сильного загрязнения. Ухудшению качества воздуха способствует сжигание стерни в соседних штатах, а также безветренная погода, устанавливающаяся в городе.
Так, в 2025 года, после празднования 20 октября Дивали смог накрыл Дели до «крайне опасного» уровня из-за массового использования пиротехники.
