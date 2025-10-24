Ричмонд
Режиссёр Михалков призвал всех российских мужчин отслужить в армии

Никита Михалков рассказал, где служил его сын.

Источник: Комсомольская правда

Каждый мужчина в РФ должен пройти опыт армейской службы. Об этом заявил народны артист РФ Никита Михалков.

«Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию. Это колоссальная школа», — сказал деятель культуры, выступая на Международном студенческом фестивале ВГИК.

Режиссёр отметил, что исторически армия в России была образом жизни и элементом воспитания и культуры и рассказал, что его сын прошёл службу в пограничных войсках.

Такого же мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он заявлял, что не понимает попыток некоторых молодых людей избежать срочной службы в армии.

Тем временем в российских военкоматах могут начать призывать на срочную службу круглогодично. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.

