Режиссёр Михалков призвал всех российских мужчин отслужить в армии

Каждый мужчина в РФ должен пройти опыт армейской службы. Об этом заявил народны артист РФ Никита Михалков.
«Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию. Это колоссальная школа», — сказал деятель культуры, выступая на Международном студенческом фестивале ВГИК.
Режиссёр отметил, что исторически армия в России была образом жизни и элементом воспитания и культуры и рассказал, что его сын прошёл службу в пограничных войсках.
Такого же мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он заявлял, что не понимает попыток некоторых молодых людей избежать срочной службы в армии.
Тем временем в российских военкоматах могут начать призывать на срочную службу круглогодично. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.