В Польше потерпел аварию военный беспилотник

На территории Польши произошёл инцидент с военным беспилотным летательным аппаратом, информирует Польская группа вооружений.
Авария произошла в Иновроцлаве в Куявско-Поморском воеводстве.
«В Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода № 2. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводится расследование. Причину устанавливают представители Военного авиазавода № 2.
Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили ещё один беспилотник из числа тех БПЛА, которые были зафиксированы в сентябре.
По данным CNN, западная разведка назвала инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше несчастным случаем.