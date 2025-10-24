Ричмонд
В Польше потерпел аварию военный беспилотник

Военные признали, что речь идёт о беспилотнике польского авиационного завода.

Источник: Аргументы и факты

На территории Польши произошёл инцидент с военным беспилотным летательным аппаратом, информирует Польская группа вооружений.

Авария произошла в Иновроцлаве в Куявско-Поморском воеводстве.

«В Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода № 2. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование. Причину устанавливают представители Военного авиазавода № 2.

Ранее сообщалось, что в Польше обнаружили ещё один беспилотник из числа тех БПЛА, которые были зафиксированы в сентябре.

По данным CNN, западная разведка назвала инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше несчастным случаем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше