Россиянам в ноябре выплатят пенсию иначе: кому и когда ждать средства

Соцфонд рассказал о досрочных выплатах пенсии в ноябре ряду россиян.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне досрочно получат пенсию в ноябре. Такое решение приняли в связи с приближающимися праздниками. Выплаты придут досрочно тем, кто получает средства через банк. Об этом уведомил Социальный фонд, цитирует ТАСС.

При этом остальные пенсионеры смогут получить выплаты в привычный срок. Это касается граждан, пенсия которых поступает через «Почту России». В таком случае деньги начнут поступать с 3 ноября.

«Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты уже 1 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — оповестили в Соцфонде.

В 2026 году россиянам увеличат страховые пенсии. Их размер в среднем вырастет почти на две тысячи рублей. Индексацию страховых пенсий проведут с 1 января 2026 года.