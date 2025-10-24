Россиянам в ноябре выплатят пенсию иначе: кому и когда ждать средства

«Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты уже 1 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику», — оповестили в Соцфонде.