Назван размер максимального пособия по беременности и родам в 2026 году

Максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», — сказала Буцкая.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.