Илон Маск анонсировал создание армии человекоподобных роботов Optimus

Глава Tesla предположил, что в перспективе могут быть разработаны более совершенные версии роботов — Optimus 4 и Optimus 5, объём выпуска которых может достигнуть десятков миллионов экземпляров. По его мнению, сочетание технологий человекоподобных роботов и беспилотного транспорта способно создать общество без бедности с доступной высококлассной медицинской помощью, где роботы смогут выполнять даже функции хирургов.