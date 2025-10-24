Ричмонд
Илон Маск анонсировал создание армии человекоподобных роботов Optimus

Американский миллиардер Илон Маск сообщил о планах по масштабному выпуску человекоподобных роботов Optimus. По его словам, компания Tesla намерена организовать производственную линию, способную выпускать до одного миллиона таких устройств ежегодно.

Источник: Life.ru

Как заявил предприниматель во время конференции для руководства компании, прототип робота третьего поколения может быть готов в начале 2026 года. При этом он уточнил, что для достижения целевых показателей по объёмам выпуска потребуется определённое время.

Маск отметил, что основная сложность заключается в необходимости самостоятельного производства практически всех компонентов, поскольку готовые производственные цепочки для таких продуктов отсутствуют. Также бизнесмен выразил желание сохранить достаточный пакет акций для обеспечения своего влияния на процесс создания и управления роботами.

Глава Tesla предположил, что в перспективе могут быть разработаны более совершенные версии роботов — Optimus 4 и Optimus 5, объём выпуска которых может достигнуть десятков миллионов экземпляров. По его мнению, сочетание технологий человекоподобных роботов и беспилотного транспорта способно создать общество без бедности с доступной высококлассной медицинской помощью, где роботы смогут выполнять даже функции хирургов.

Предприниматель считает, что эпоха человеческого труда подходит к концу, поскольку роботы и ИИ неизбежно займут все существующие рабочие места. По мнению Илона Маска, труд в будущем трансформируется в чисто хобби-деятельность, где люди смогут посвящать время, например, огородничеству, отказавшись от коммерческих покупок.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

