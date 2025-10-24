Назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России достигнет 955 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.