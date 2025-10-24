Минобороны РФ опровергло заход Су-30 в воздушное пространство Литвы

Министерство обороны России опровергло заявления литовских властей о якобы заходе российских истребителей Су-30 в воздушное пространство Литвы.
Как сообщили в ведомстве, 23 октября российские Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью.
В Министерстве обороны подчеркнули, что все полеты выполнялись строго в соответствии с российскими правилами использования воздушного пространства.
— Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, — говорится в сообщении.
Кроме того, 22 октября работу аэропорта Вильнюса приостановили из-за появления в небе десятков воздушных шаров, которые использовались контрабандистами. Отмечается, что причиной сбоя в работе стали метеозонды, при помощи которых из Белоруссии переправляли контрабандные сигареты. Ведомство отметило, что их появление создало угрозу для безопасности полетов.