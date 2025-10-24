Минобороны РФ опровергло заход Су-30 в воздушное пространство Литвы

Кроме того, 22 октября работу аэропорта Вильнюса приостановили из-за появления в небе десятков воздушных шаров, которые использовались контрабандистами. Отмечается, что причиной сбоя в работе стали метеозонды, при помощи которых из Белоруссии переправляли контрабандные сигареты. Ведомство отметило, что их появление создало угрозу для безопасности полетов.