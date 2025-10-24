Ричмонд
Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 октября 2025

Небольшой снег и +3 градуса ожидается в Иркутске 24 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 24 октября 2025 обещает переменную облачность и небольшой мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, а ночью температура опустится до −3…-5. Ветер северо-западный 8−13 м/с.

Погода в Иркутске 24 октября 2025.

— Переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в северных районах местами сильный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье днем столбик термометра поднимется до +3…-2 градусов, температура ночью 0…-5, при прояснении −7…-12. Вот что обещает погода в Иркутске 24 октября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 24 октября.