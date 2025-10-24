Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 октября 2025

Погода в Иркутске 24 октября 2025 обещает переменную облачность и небольшой мокрый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, а ночью температура опустится до −3…-5. Ветер северо-западный 8−13 м/с.