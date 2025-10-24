CBS: Трамп модернизирует бункер времён Второй мировой под Белым домом

По данным телеканала, масштабные работы в Восточном крыле Белого дома осуществляются не только с целью строительства бального зала, но и модернизации бункера. Объект был построен в этой же части комплекса в годы Второй мировой войны. В бункере находится президентский оперативный центр по ЧС.