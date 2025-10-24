CBS: Трамп модернизирует бункер времён Второй мировой под Белым домом

Президент Соединённых Штатов модернизирует подземный бункер времён Второй мировой войны под Белым домом, информирует CBS.
По данным телеканала, масштабные работы в Восточном крыле Белого дома осуществляются не только с целью строительства бального зала, но и модернизации бункера. Объект был построен в этой же части комплекса в годы Второй мировой войны. В бункере находится президентский оперативный центр по ЧС.
«Бункер под Восточным крылом также будет модернизирован. Военное управление Белого дома занимается его реконструкцией», — говорится в сообщении.
В администрации Трампа рассказали, что на месте Восточного крыла планируется построить новый зал площадью около восьми тысяч квадратных метров, рассчитанный на 650 гостей.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что строительство нового бального зала является одним из ключевых проектов, который продвигается по инициативе президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.