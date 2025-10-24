Ким Чен Ын: военные связи с Россией будут развиваться непрерывно

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военное братство между КНДР и Россией будет укрепляться независимо от внешнего давления. Ким сделал это заявление на церемонии закладки фундамента мемориала северокорейским солдатам в Курской области России, сообщает государственное агентство KCNA.
