Пьяные водители и сбитый пешеход: десятки нарушителей поймали за сутки в Хабаровском крае

Один человек пострадал в ДТП за сутки в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за сутки зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадал человек. ГАИ также выявила сотни нарушений правил дорожного движения, среди которых езда без прав и в нетрезвом виде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

За 23 октября сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края зафиксировали одно ДТП. Под колеса автомобиля попал пешеход, и, как уточнили инспекторы, он сам нарушил правила. Пострадавший получил травмы.

В этот же день автоинспекторы выявили 387 нарушений ПДД. Особое внимание — к нетрезвым водителям. На дорогах региона задержано 15 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из них четверо — в Хабаровске.

Кроме того, 17 водителей сели за руль, не имея прав, еще 20 не уступили дорогу пешеходам на переходах. Были и сами нарушители-пешеходы — четверо человек переходили улицы в неположенных местах, двое из них в краевом центре.

ГАИ Хабаровского края продолжает рейды по пресечению грубых нарушений. Инспекторы напоминают: лишенные прав и нетрезвые водители не только рискуют свободой, но и ставят под угрозу жизни окружающих.