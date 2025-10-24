Михалков считает, что каждый мужчина в России должен пройти службу в армии

А с 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря этого года. В Московском военном округе этой осенью планируют призвать на срочную службу свыше 30 тысяч человек. Всего по стране в рамках осеннего призыва на службу отправятся около 135 тысяч новобранцев.