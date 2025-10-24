Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михалков считает, что каждый мужчина в России должен пройти службу в армии

Каждый мужчина, проживающий в России, обязан служить в армии. Как заявил на встрече со студентами ВГИКа режиссёр Никита Михалков, это «колоссальная школа», которая также является и образом жизни страны.

Источник: Life.ru

«Я считаю, что любой мужчина, который живёт в нашей стране, должен пройти армию — это колоссальная школа», — заявил Михалков.

Михалков рассказал о собственной службе. Первоначально его собирались направить в стройбат в Навои, но после обсуждения с начальником городского сборного пункта он выбрал командировку на Камчатку. Так как это самая дальняя точка страны, он не пожелал упускать возможность за счёт государства съездить туда.

А с 1 октября в России стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря этого года. В Московском военном округе этой осенью планируют призвать на срочную службу свыше 30 тысяч человек. Всего по стране в рамках осеннего призыва на службу отправятся около 135 тысяч новобранцев.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.