Режиссер Жигунов отменил премьеру фильма в Севастополе из-за трагедии в семье

«Мне показалось, что зрители в результате объяснения организаторов решили, что я просто нарушил договоренности и не прилетел. Потому что передумал или еще по какой-то мелкой причине. Так вот, это не так. В нашей семье произошла трагедия. Большое горе, потеря близкого человека», — рассказал Сергей Жигунов в соцсети.