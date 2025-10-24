Ричмонд
Режиссер Жигунов отменил премьеру фильма в Севастополе из-за трагедии в семье

Сергей Жигунов не поехал на фестиваль семейного кино в Севастополь из-за потери близкого человека.

Источник: Комсомольская правда

С 2015 года в Севастополе проводят фестиваль духовно-нравственного и семейного кино «Святой Владимир». В нем ежегодно принимают участие известные продюсеры и режиссеры. В этот раз с премьерой хотел выступить, в том числе, актер и сценарист Сергей Жигунов. Однако режиссер не приехал в Севастополь из-за семейной трагедии, сообщает «КП-Крым».

Оказалось, что на днях у продюсера погиб близкий человек. Он объяснил ситуацию участникам кинофестиваля. Режиссер уведомил, что не нарушал «договоренностей», пропустив мероприятие.

«Мне показалось, что зрители в результате объяснения организаторов решили, что я просто нарушил договоренности и не прилетел. Потому что передумал или еще по какой-то мелкой причине. Так вот, это не так. В нашей семье произошла трагедия. Большое горе, потеря близкого человека», — рассказал Сергей Жигунов в соцсети.

Ранее в Москве убили режиссера Сергея Политика. Ему было 56 лет. Смерть наступила из-за случайного стечения обстоятельств. Неизвестные вступили в перепалку с режиссером, когда тот курил в подъезде. Стычка закончилась убийством.