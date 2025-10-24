Назван максимальный размер пособия по беременности и родам: как он изменится в 2026 году

В 2026 году в России увеличится размер пособия по беременности и родам. Максимально возможная выплата составит 955 тысяч рублей. Об этом оповестила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что соответствующая информация изложена в проекте бюджета на 2026 год. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году составляет чуть более 794 тысяч рублей. При этом при рождении двух и более детей единовременно можно получить порядка 1 100 750 рублей.
«Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», — рассказала Татьяна Буцкая.
В России также увеличат МРОТ. С января 2026 года он будет составлять 27093 рубля. Размер МРОТ возрастет более чем на 20%.