Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван максимальный размер пособия по беременности и родам: как он изменится в 2026 году

Буцкая рассказала, что максимальное пособие по беременности составит 995 т.р.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в России увеличится размер пособия по беременности и родам. Максимально возможная выплата составит 955 тысяч рублей. Об этом оповестила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости.

Она отметила, что соответствующая информация изложена в проекте бюджета на 2026 год. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году составляет чуть более 794 тысяч рублей. При этом при рождении двух и более детей единовременно можно получить порядка 1 100 750 рублей.

«Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», — рассказала Татьяна Буцкая.

В России также увеличат МРОТ. С января 2026 года он будет составлять 27093 рубля. Размер МРОТ возрастет более чем на 20%.