62-летнего архиепископа англиканской церкви в США обвинили в домогательствах

В США назревает очередной скандал, связанный с обвинением священнослужителя в сексуальных домогательствах. В центре его оказался 62-летний архиепископ англиканской церкви Стивен Вуд, информирует издание The Washington Post (WP).
Сообщается, что некая Клэр Бакстон, ранее работавшая директором детского служения, обвинила Вуда в том, что он положил ей руку на голову и попытался поцеловать. Кроме того, женщина утверждает, что архиепископ предлагал ей досрочно выдать аванс за работу в размере тысячи долларов. Это может быть квалифицировано как злоупотребление властью.
Священнослужитель отказался от комментариев, сообщает издание. Архиепископ женат, у него четверо детей.
Ранее в Нью-Йорке 120 священнослужителей обвинили в педофилии.
Также сообщалось, что польский священнослужитель, секретарь международной теологической комиссии Кшиштоф Харамса публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации*.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.