62-летнего архиепископа англиканской церкви в США обвинили в домогательствах

Сообщается, что некая Клэр Бакстон, ранее работавшая директором детского служения, обвинила Вуда в том, что он положил ей руку на голову и попытался поцеловать. Кроме того, женщина утверждает, что архиепископ предлагал ей досрочно выдать аванс за работу в размере тысячи долларов. Это может быть квалифицировано как злоупотребление властью.