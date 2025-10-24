Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Украина утратила суверенитет, в ЕС обсуждают ее раздел

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила свой суверенитет, и в Европейском союзе уже обсуждается возможность раздела страны по «старой колониальной логике». Такое заявление он сделал в четверг, 23 октября, на митинге у здания национального парламента в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила свой суверенитет, и в Европейском союзе уже обсуждается возможность раздела страны по «старой колониальной логике». Такое заявление он сделал в четверг, 23 октября, на митинге у здания национального парламента в Будапеште.

Орбан считает, что Украина «давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна», а ее «судьба находится в чужих руках».

По его мнению, лидеры ЕС, говоря о поддержке Украины и попытках «втиснуть ее в Евросоюз», на самом деле обсуждают «вопрос о разделе Украины», который уже стоит на повестке дня. Венгерский премьер назвал это «старой колониальной логикой» по «разваливанию ослабленных стран» и их последующему разделу, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии также критиковал Европейский союз из-за его политики в отношении России. Он отметил, что европейские лидеры говорят о русско-украинском конфликте так, как будто это их собственный конфликт, в то время как ЕС ничего не угрожает. Орбан также упоминал, что без вмешательства Евросоюза переговоры Соединенных Штатов с Россией уже привели бы к прекращению огня на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше