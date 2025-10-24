Ранее премьер-министр Венгрии также критиковал Европейский союз из-за его политики в отношении России. Он отметил, что европейские лидеры говорят о русско-украинском конфликте так, как будто это их собственный конфликт, в то время как ЕС ничего не угрожает. Орбан также упоминал, что без вмешательства Евросоюза переговоры Соединенных Штатов с Россией уже привели бы к прекращению огня на Украине.