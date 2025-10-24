Эксперт предупредил о скрытой угрозе сидячей работы

Кроме того, сидячее положение создает неестественную нагрузку на позвоночник. Давление на межпозвонковые диски увеличивается на 40% по сравнению со стоячим положением, что со временем приводит к их износу, образованию протрузий и грыж. Мышцы также страдают: одни укорачиваются и напрягаются, а другие, например ягодичные, ослабевают. Этот дисбаланс становится частой причиной постоянных болей в спине, бедрах и коленях. Специалистка считает, что решение — в регулярных перерывах: достаточно вставать и разминаться всего на 2−3 минуты каждые полчаса работы.