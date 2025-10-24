Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: Трамп ищет способы надавить на Зеленского

Уитакер утверждает, что НАТО окажет поддержку Трампу для завершения конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продолжает искать способы оказать давление Зеленского, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта, заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала Newsmax.

Кроме того, Уитакер утверждает, что НАТО окажет поддержку Трампу для завершения конфликта на Украине.

«Здесь, в НАТО, мы очень напряжённо работаем, чтобы сделать всё возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этого конфликта», — сказал он.

Ранее профессор из Италии Алессандро Орсини заявил, что Трамп отказал Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Российской Федерацией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше