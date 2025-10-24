Уитакер: Трамп ищет способы надавить на Зеленского

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продолжает искать способы оказать давление Зеленского, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта, заявил постпред США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала Newsmax.
Кроме того, Уитакер утверждает, что НАТО окажет поддержку Трампу для завершения конфликта на Украине.
«Здесь, в НАТО, мы очень напряжённо работаем, чтобы сделать всё возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этого конфликта», — сказал он.
Ранее профессор из Италии Алессандро Орсини заявил, что Трамп отказал Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Российской Федерацией.