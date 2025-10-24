Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начнут блокировать сим-карты

В России операторы мобильной связи с ноября текущего года приступят к блокировке SIM-карт, если на одного человека будет оформлено более 20 номеров.

В России операторы мобильной связи с ноября текущего года приступят к блокировке SIM-карт, если на одного человека будет оформлено более 20 номеров. Как выяснило РИА Новости, такое решение основано на законодательных поправках, принятых в прошлом году.

В соответствии с документом, операторы связи должны проверить сведения об абонентах, заключивших договоры на оказание услуг мобильной связи до 1 апреля 2025 года, и количество их абонентских номеров.

Действующие нормы устанавливают лимит в 20 номеров на одно физическое лицо. Абонентам, у которых есть превышение этого лимита, предписывается расторгнуть лишние договоры до 1 ноября. Если это условие не будет выполнено, операторы будут вынуждены прекратить предоставление услуг по соответствующим абонентским номерам.

Ранее родителей попросили больше внимания уделять цифровой гигиене.