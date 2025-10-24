В Казани выбрали имена для тигрят из Хабаровского края

В Казани подвели итоги конкурса на имена для амурских тигрят, которых доставили из Хабаровского края, — сообщает телеграм-канал Казанский зооботсад.
По результатам голосования тигрят назвали Басур и Саяна.
Как рассказали в зооботсаду, имя Басур имеет несколько значений — «чистый», «светлый» или «любимый». Оно встречается в исламской и уральской традициях. Имя Саяна созвучно с названием горы на юге Сибири, вершину которой называют «клык».
Оба тигрёнка — спасённые малыши. Самца нашли прошлой зимой у села Троицкое в Нанайском районе, а самку — недалеко от села Некрасовка в Хабаровском районе. После реабилитации животных отправили в Казань.
Сейчас тигрята проходят карантин, поэтому увидеть их пока нельзя. На новой территории зооботсада для них строится просторный вольер, где они поселятся после адаптации.