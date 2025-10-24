В Польше разбился военный беспилотник

Беспилотный летательный аппарат военного назначения разбился в Польше в четверг 23 октября. Об этом информирует Польская группа вооружений (PGZ). Это компания, объединяющая ряд польских предприятий оборонного назначения.
«Информируем, что 23 октября в Иновроцлаве произошло происшествие с беспилотным летательным аппаратом Военного авиационного завода № 2. В результате происшествия никто не пострадал», — сказано в релизе, который обнародовала компания.
Сообщается, что эксперты предприятия, на котором был произведён беспилотный аппарат, начали расследование инцидента.
Месяц назад летательный аппарат неизвестного происхождения упал и разбился на территории населённого пункта Майдан-Селец, который находится в Люблинскоя воеводстве Польши.
Напомним, летом в США потерпел крушение и загорелся реактивный военный самолет А-35, это произошло недалеко от НАС-Лемура.