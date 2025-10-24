Полковник из Комсомольска возглавил службу управления МВД на транспорте

В Дальневосточном управлении на транспорте МВД России назначен новый заместитель начальника — начальник полиции. Им стал полковник Сергей Кулаков, уроженец Комсомольска-на-Амуре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сергей Кулаков родился в 1976 году, окончил Комсомольский педагогический университет и Дальневосточную академию государственной службы. В органы внутренних дел пришел в 1994 году — начинал милиционером роты ППС линейного отдела на станции Комсомольск. Позже стал следователем, а затем занял руководящие должности в следственных подразделениях и службе охраны общественного порядка Комсомольской транспортной полиции.
С 2020 года Сергей Кулаков возглавлял Комсомольский линейный отдел МВД России на транспорте. Теперь он будет курировать работу полиции всего дальневосточного управления. Коллеги называют его профессионалом с большим опытом и хорошим знанием транспортной специфики региона.