Полковник из Комсомольска возглавил службу управления МВД на транспорте

Сергей Кулаков родился в 1976 году, окончил Комсомольский педагогический университет и Дальневосточную академию государственной службы. В органы внутренних дел пришел в 1994 году — начинал милиционером роты ППС линейного отдела на станции Комсомольск. Позже стал следователем, а затем занял руководящие должности в следственных подразделениях и службе охраны общественного порядка Комсомольской транспортной полиции.