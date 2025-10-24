В Братском районе камеры зафиксировали организатора свалки

В Братском районе с помощью скрытых камер поймали мужчину, который организовал в лесу незаконную свалку. Фотоловушки, установленные в Падунском лесничестве, засняли, как он на автомобиле привозил и сбрасывал мусор. Нарушителя не только оштрафовали на 15 тысяч рублей, но и обязали полностью убрать завалы за свой счет. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.