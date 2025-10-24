В Братском районе камеры зафиксировали организатора свалки

В Братском районе с помощью скрытых камер поймали мужчину, который организовал в лесу незаконную свалку. Фотоловушки, установленные в Падунском лесничестве, засняли, как он на автомобиле привозил и сбрасывал мусор. Нарушителя не только оштрафовали на 15 тысяч рублей, но и обязали полностью убрать завалы за свой счет. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Лесные свалки наносят огромный ущерб природе и часто становятся причиной пожаров, — пояснил заместитель министра лесного комплекса Валентин Широков. — Для защиты лесов мы используем 194 фотоловушки, которые регулярно переносим в самые проблемные места.
Кстати, с начала года инспекторы провели уже более 21 тысячи проверок и патрулирований. К ответственности за мусор и нарушение правил пожарной безопасности привлекли 235 человек, которые в сумме заплатят более 600 тысяч рублей штрафов.
