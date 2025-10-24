Трамп: США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил., что Вашингтон больше не намерен терпеть производство наркотиков на территории Колумбии.
«Колумбия — это наркопритон… Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдёт с рук. Мы больше не будем этого терпеть», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Кроме того, Трамп оскорбил колумбийского лидера Густаво Петро, назвав его «негодяем».
Трамп и шеф Пентагона Пит Хегсет сравнили наркокартели с ИГИЛ* и «Аль-Каида»**. Они заявили, что американская сторона «будет принимать против них соответствующие меры».
Трамп обвинил в ситуации бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Спасибо тебе большое, Джо Байден, за то, что позволил этому случиться. Байден просто сдал нашу страну картелям», — рассказал он.
Помимо этого, Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». По его словам, Венесуэла отправляет на американскую территорию «наркотики и незаконных мигрантов».
Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в желании завоевать Венесуэлу. Он назвал слова о наркотрафике ложью.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.
** Запрещённая в РФ террористическая организация.