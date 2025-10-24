Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии

Кроме того, президент США оскорбил колумбийского лидера Густаво Петро.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил., что Вашингтон больше не намерен терпеть производство наркотиков на территории Колумбии.

«Колумбия — это наркопритон… Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдёт с рук. Мы больше не будем этого терпеть», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Кроме того, Трамп оскорбил колумбийского лидера Густаво Петро, назвав его «негодяем».

Трамп и шеф Пентагона Пит Хегсет сравнили наркокартели с ИГИЛ* и «Аль-Каида»**. Они заявили, что американская сторона «будет принимать против них соответствующие меры».

Трамп обвинил в ситуации бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Спасибо тебе большое, Джо Байден, за то, что позволил этому случиться. Байден просто сдал нашу страну картелям», — рассказал он.

Помимо этого, Трамп заявил, что те, кто привозит наркотические вещества в США, будут «убиты». По его словам, Венесуэла отправляет на американскую территорию «наркотики и незаконных мигрантов».

Ранее сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в желании завоевать Венесуэлу. Он назвал слова о наркотрафике ложью.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

** Запрещённая в РФ террористическая организация.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше