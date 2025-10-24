Трамп: США не будут терпеть производство наркотиков в Колумбии

«Колумбия — это наркопритон… Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдёт с рук. Мы больше не будем этого терпеть», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.