Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд решил вернуть Блиновской компанию «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн рублей

Осуждённая «королева марафонов» получит обратно свою компанию «Сады Адыгеи».

Источник: Комсомольская правда

Осуждённая за неуплату налогов и отмывание денег блогер Елена Блиновская восстановила право собственности на компанию «Сады Адыгеи». Такое решение принял арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Сообщается, что стоимость компании составляет более 21 миллиона рублей.

Напомним, Блиновскую приговорили к лишению свободы на 5 лет колонии общего режима, её обвиняли в неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств.

Также сообщалось, что после отсидки Елене еще 4 года будет запрещено вести бизнес, а ее имущество, арестованное по решению суда еще в 2023 году, конфискуют в пользу государства.

При этом с учётом времени, проведённого в СИЗО, и смягчении наказания блогер-инфлюенсер может оказаться на свободе через полгода.

О деталях дела Елены Блиновской читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше