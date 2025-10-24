Суд решил вернуть Блиновской компанию «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн рублей

Осуждённая за неуплату налогов и отмывание денег блогер Елена Блиновская восстановила право собственности на компанию «Сады Адыгеи». Такое решение принял арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Сообщается, что стоимость компании составляет более 21 миллиона рублей.
Напомним, Блиновскую приговорили к лишению свободы на 5 лет колонии общего режима, её обвиняли в неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств.
Также сообщалось, что после отсидки Елене еще 4 года будет запрещено вести бизнес, а ее имущество, арестованное по решению суда еще в 2023 году, конфискуют в пользу государства.
При этом с учётом времени, проведённого в СИЗО, и смягчении наказания блогер-инфлюенсер может оказаться на свободе через полгода.
