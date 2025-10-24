Ричмонд
В Красноярске открыли мемориальный знак в честь конструктора Аркадия Китаева

Табличка появилась на доме в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Красноярска открыли мемориальный знак в честь главного конструктора Красноярского машиностроительного завода Аркадия Китаева. Об этом рассказали в районной администрации. Табличка появилась на доме, в котором Китаев проживал с 1988 по 2018 год.

Аркадий Яковлевич является заслуженным машиностроителем РСФСР, ветераном труда Красмаша и лауреатом Госпремии СССР за работу над боевой межконтинентальной ракетой морского базирования 3М40 с разделяющейся головной частью.

Красноярец сыграл важную роль в отработке конструкции опытных образцов и в запуске серийного производства жидкостных ракетных двигателей. За заслуги его награждали орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина» и медалью имени Королева.