В Красноярске открыли мемориальный знак в честь конструктора Аркадия Китаева

В Кировском районе Красноярска открыли мемориальный знак в честь главного конструктора Красноярского машиностроительного завода Аркадия Китаева. Об этом рассказали в районной администрации. Табличка появилась на доме, в котором Китаев проживал с 1988 по 2018 год.