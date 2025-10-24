Двух нелегальных мигрантов выдворят из Уссурийска

В Уссурийске Приморского края двух иностранных граждан поймали во время проверки и теперь выдворят из России. Это произошло в ходе специальной операции «Нелегал», которая направлена на борьбу с нелегальной миграцией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».