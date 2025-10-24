Ричмонд
Двух нелегальных мигрантов выдворят из Уссурийска

Рейд на оптовой базе выявил нарушителей миграционного режима.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске Приморского края двух иностранных граждан поймали во время проверки и теперь выдворят из России. Это произошло в ходе специальной операции «Нелегал», которая направлена на борьбу с нелегальной миграцией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Сотрудники полиции, Росгвардии, военные следователи и народные дружинники совместно провели рейд на крупной оптовой базе на улице Лимичевской. Они проверяли торговые точки, где часто работают мигранты.

В ходе проверки были обнаружены двое иностранных граждан, которые находились в России с нарушением миграционных правил. У них не было документов, подтверждающих право на пребывание в стране.

На нарушителей составили административные протоколы. Суд назначил им наказание в виде штрафа по две тысячи рублей каждого, а также постановил выдворить их за пределы России.

Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются.