Двух нелегальных мигрантов выдворят из Уссурийска

В Уссурийске Приморского края двух иностранных граждан поймали во время проверки и теперь выдворят из России. Это произошло в ходе специальной операции «Нелегал», которая направлена на борьбу с нелегальной миграцией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Сотрудники полиции, Росгвардии, военные следователи и народные дружинники совместно провели рейд на крупной оптовой базе на улице Лимичевской. Они проверяли торговые точки, где часто работают мигранты.
В ходе проверки были обнаружены двое иностранных граждан, которые находились в России с нарушением миграционных правил. У них не было документов, подтверждающих право на пребывание в стране.
На нарушителей составили административные протоколы. Суд назначил им наказание в виде штрафа по две тысячи рублей каждого, а также постановил выдворить их за пределы России.
Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства продолжаются.